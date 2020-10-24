Лейтенант Атаев: «Горжусь тем, что участвую в освобождении наших земель» видео
Министерство обороны Азербайджана распространило еще один видеоролик о сражающихся за освобождение оккупированных территорий Азербайджана военнослужащих.
На видео лейтенант Атаев Шамхал Джалил оглу говорит о том, что он гордится своей службой в армии: «Я горжусь тем, что участвую в освобождении наших земель. У всего личного состава нашего подразделения высокий боевой дух. Наше подразделение уничтожило бронетехнику и живую силу противника. Как сказал Верховный Главнокомандующий, Карабах - это Азербайджан!»