И.Алиев: «Администрация Обамы была очень активна по Карабаху. Байден это знает»

"Я встречался с вице-президентом Джо Байденом на ядерном саммите, организованном президентом Обамой в Вашингтоне четыре года назад. У меня состоялась и двусторонняя встреча с господином Байденом. Я увидел, что он глубоко вовлечен в региональные вопросы". Об этом в интервью американскому телеканалу Fox News сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев.

"Мы, конечно, обсудили многие вопросы наших двусторонних отношений, в том числе урегулирование нагорно-карабахского конфликта. Могу вам сказать, что администрация Обамы была очень активна в вопросе Нагорного Карабаха. Поэтому я уверен, что господин Байден и его сторонники прекрасно осведомлены об этом. Так что у меня остались очень хорошие воспоминания о встрече с ним", - сказал глава азербайджанского государства.