“Хотел бы подчеркнуть, что против Азербайджана на международном уровне развернута довольно большая кампания, и не только в связи с конфликтом в Нагорном Карабахе. Могу отметить, что после выборов, состоявшихся в Азербайджане в феврале текущего года, на которых я присутствовал в качестве наблюдателя, меня и очень многих депутатов и наблюдателей из Европы занесли в список необъективных. Я считаю, что всё это вместе взятое – кампания, которую ведут определенные организации против Азербайджана. Я считаю, что это неприемлемо и, конечно, я поддерживаю позицию Азербайджана”.

По словам депутата, официальная позиция, как Сейма, так и министерства иностранных дел Латвии такова: территориальная целостность Азербайджанской Республики должна быть восстановлена, военные действия должны быть остановлены на условиях и в рамках резолюций ООН. В этих документах ясно сказано, что армянские вооруженные силы обязаны покинуть Нагорный Карабах и другие оккупированные территории.