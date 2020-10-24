На этом фоне стало известно, что Тунис и Алжир намерены последовать примеру Марокко и ввести новые пошлины на турецкие товары. Причем эксперты отмечают, что, скорее всего, североафриканские страны действуют под влиянием Франции, которая играет первую скрипку в антитурецком оркестре.

Антитурецкие настроения нынче в моде и принимают все более масштабный характер. На днях Марокко неожиданно объявило о резком повышении тарифов на товары из Турции, объяснив это «дисбалансом» в торгово-экономических отношениях, из-за чего североафриканское королевство не досчиталось двух миллиардов долларов с 2006 года.

По словам экс-начальника Главного штаба ВС Франции генерала Пьера де Вилье, Турция Эрдогана, по его же собственным заявлениям, сейчас придерживается стратегии на восстановление Османской империи. «И этот манифест Турция воплощает, например... своими действиями в Нагорном Карабах е», - пояснил он.

Имея к этому более чем достаточно оснований, ведь фронт противостояния именно Анкары и Парижа удлиняется буквально на глазах: от Восточного Средиземноморья в Африку, от Ливии – к Сирии, а теперь вот он пролег и через Нагорный Карабах. Вполне достаточно, чтобы говорить об этом противостоянии Анкары и Парижа как глобальном, не имеющим в ближайшее время перспектив для разрешения, в котором разжигание антитурецких настроений – лишь один из многих инструментов.

Перспективы этого противостояния пока в тумане. Да, Турция пока не подмяла под себя кипрский шельф – но ведь она к этому и не стремится, требуя лишь учетов своих национальных интересов.

То, что Хафтар контролирует большую часть страны – вообще не означает его победы и поражения Анкары. Наполеон Москву взял, Гитлер до Волги дошел, простите уж за столь притянутую аналогию – и что? В Сирии ситуация вообще непонятна. Кто там на самом деле победил, если Асад не контролирует всю страну?

Весь мир и даже руководство Армении признают, что армяне в Карабахе отступают. Выходит, прогноз о том, что Анкара и его стратегический союзник в регионе Баку обломают зубы о «карабахский орешек» - полностью провалились.

Можно долго и смакуя говорить, что Эрдоган азартный игрок, не по возможностям у него амбиции, что он надорвался и не способен нигде одержать победу. Но правильнее все же будет считать, что все наоборот: он занял необходимые плацдармы для наступления и ждет, где представится возможность нанести первый решительный удар. В том числе – и по международному статусу Франции.

Перед нами, возможно, один из весьма драматично развивающихся эпизодов нового передела мира, «Большого трансфера», как его называют политологи, когда на мировую арену стремительно врываются новые игроки, успехами в развитии своих стран заслужившие более комфортного места под солнцем и большего уважения в мировом распределении труда и рынков. Китай, Турция, даже Индия – из этого ряда. И на подходе еще с полдюжины, пока еще формулирующих свои претензии к существующему миропорядку и установленным в нем правилам игры.

«Международное сообщество - больше, чем пять постоянных членов Совета Безопасности», - отлил в бронзу девиз этой новой силы Реджеп Эрдоган, выступая в ходе общеполитической дискуссии на 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Что, разумеется, никак не может понравиться «моншерам», которых блестяще критиковал в своей знаменитей «Стратегической глубине» Ахмет Давутоглу. Правда, он имел в виду касту традиционных, кадровых МИДовцев Турции, но почему бы не расширить содержание этого термина до обозначения им традиционных игроков на международной арене – Вашингтон, Москву, Лондон, Париж и Берлин, с 1945 года и до начала XXI века с его первым десятилетием определявших международные правила игры? Вполне уместно, впрочем, сейчас не о терминах речь.

Так вот – «моншеры» крайне недовольны любым новым игроком на мировой арене. Ведь это – передел власти и влияния, выталкивание их из устоявшейся «зоны комфорта». Они всегда имели значительное военное превосходство над остальным миром, если надо – решительно его применяли, но куда чаще их замораживали, и уже в таком состоянии использовали их для манипуляции в том или ином регионе теми или иными этого конфликта участниками. Нагорный Карабах – просто классический пример такого «замороженного конфликта».