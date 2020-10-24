Ильхам Алиев: «Азербайджан всегда был истинным партнером США»

«Я бы сказал, что Азербайджан всегда был истинным партнером Соединенных Штатов. С первых лет нашей независимости США всегда поддерживали Азербайджан. Могу вам сказать, что сегодня наше двустороннее сотрудничество находится, может, даже на самом высоком уровне. Мы вместе боремся с международным терроризмом, мы вместе в Афганистане. Мы держим наши войска в Афганистане, тем самым внося свой вклад в миротворческие операции», - сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью американскому телеканалу Fox News.

Глава государства подчеркнул, что в повестке дня Азербайджана и США стоит такой важный вопрос, как энергетическая безопасность.