Ильхам Алиев: «Азербайджан всегда был истинным партнером США»

«Я бы сказал, что Азербайджан всегда был истинным партнером Соединенных Штатов. С первых лет нашей независимости США всегда поддерживали Азербайджан. Могу вам сказать, что сегодня наше двустороннее сотрудничество находится, может, даже на самом высоком уровне. Мы вместе боремся с международным терроризмом, мы вместе в Афганистане. Мы держим наши войска в Афганистане, тем самым внося свой вклад в миротворческие операции», - сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью американскому телеканалу Fox News.

Глава государства подчеркнул, что в повестке дня Азербайджана и США стоит такой важный вопрос, как энергетическая безопасность.

Ильхам Алиев

«Соединенные Штаты всегда поддерживали усилия Азербайджана по диверсификации маршрутов поставок энергоресурсов. При сильной поддержке США нам удалось завершить важные проекты. Азербайджан и США связывают очень крепкие партнерские отношения. Соединенные Штаты считают Азербайджан другом, и мы действительно друзья. Вот почему в интересах Соединенных Штатов, чтобы здесь был мир. Азербайджан продолжает двигаться по пути независимости, укрепляя ее. Мы находимся на транспортном и энергетическом перекрестке между Европой и Азией. Наша политическая значимость возрастает, поэтому Азербайджан является важным партнером для Соединенных Штатов, а Соединенные Штаты - важным партнером для Азербайджана», - подчеркнул Ильхам Алиев.

«Америка – сверхдержава, в разрешении этого конфликта её слово очень весомо. Наша позиция заключается в том, что Америка в качестве посредника должна и дальше оставаться нейтральной, снова и снова еще более пытаться приблизить обе стороны к общему решению", - отметил президент.

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