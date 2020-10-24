Ильхам Алиев: «Азербайджан всегда был истинным партнером США»
«Я бы сказал, что Азербайджан всегда был истинным партнером Соединенных Штатов. С первых лет нашей независимости США всегда поддерживали Азербайджан. Могу вам сказать, что сегодня наше двустороннее сотрудничество находится, может, даже на самом высоком уровне. Мы вместе боремся с международным терроризмом, мы вместе в Афганистане. Мы держим наши войска в Афганистане, тем самым внося свой вклад в миротворческие операции», - сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью американскому телеканалу Fox News.
Глава государства подчеркнул, что в повестке дня Азербайджана и США стоит такой важный вопрос, как энергетическая безопасность.
«Соединенные Штаты всегда поддерживали усилия Азербайджана по диверсификации маршрутов поставок энергоресурсов. При сильной поддержке США нам удалось завершить важные проекты. Азербайджан и США связывают очень крепкие партнерские отношения. Соединенные Штаты считают Азербайджан другом, и мы действительно друзья. Вот почему в интересах Соединенных Штатов, чтобы здесь был мир. Азербайджан продолжает двигаться по пути независимости, укрепляя ее. Мы находимся на транспортном и энергетическом перекрестке между Европой и Азией. Наша политическая значимость возрастает, поэтому Азербайджан является важным партнером для Соединенных Штатов, а Соединенные Штаты - важным партнером для Азербайджана», - подчеркнул Ильхам Алиев.
«Америка – сверхдержава, в разрешении этого конфликта её слово очень весомо. Наша позиция заключается в том, что Америка в качестве посредника должна и дальше оставаться нейтральной, снова и снова еще более пытаться приблизить обе стороны к общему решению", - отметил президент.