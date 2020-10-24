Ильхам Алиев: «СССР с Германией уничтожали друг друга. Но все прошло»

Интересная выдержка из интервью президента Азербайджана Ильхама Алиева американскому телеканалу Fox News.

- Господин Президент, каков Ваш прогноз на будущее? Я имею в виду ваш регион, вашу страну и Армению. В конце 80-х – начале 90-х годов прошлого века произошли страшные события, были убиты десятки тысяч людей. А как сейчас? Будут убиты еще десятки тысяч людей? Будет еще больше разрушений? Как Вы видите будущее развитие событий?

- Сейчас трудно прогнозировать, что произойдет. Это зависит не только от нас. Потому что войну ведет не одна страна. Это не односторонний процесс. Однако я могу вам сказать, каким я хочу видеть регион. Я хочу видеть глубокую интеграцию региона Южного Кавказа и тот факт, что наши стратегические отношения с Грузией, еще одной страной Южного Кавказа, могут в будущем, в определенное время служить моделью в определенном смысле для будущих отношений между Азербайджаном и Арменией. Потому что все войны прекращаются и наступает мир. Мы знаем как…

- Вы считаете возможным мирное урегулирование данного конфликта?

- Да, конечно.

- Вы считаете возможным найти дипломатический ответ?

- Я абсолютно уверен в этом. Однако это будет зависеть от воли армянской стороны. Что произошло после Второй мировой войны? Германия и Соединенные Штаты, Советский Союз и Германия уничтожали друг друга. Были убиты десятки миллионов людей. Однако посмотрите, это уже исчезло из памяти. Это не вызывает неприязни. Почему армяне и азербайджанцы в Грузии, России, Украине и во многих других странах могут жить вместе, а в Нагорном Карабахе не могут?

- Таким образом, может быть мир, признающий права обеих сторон?

- Да, точно так. Это должно происходить на логической основе, в рамках территориальной целостности Азербайджана и при полной защите прав и интересов армянского населения Азербайджана. Я считаю, что это возможно сделать.

- Господин Президент, большое Вам спасибо за это большое интервью. Я уверен, что оно проинформирует не только меня, но и всю общественность Америки.