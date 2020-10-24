Армения назвала имена новых убитых в Карабахе официально - 974
Оккупировавшая Нагорно-Карабахский регион Азербайджана армия Армении обнародовала новый список военнослужащих, уничтоженных в ходе боев в зоне карабахского конфликта. Как сообщает пресс-служба минобороны Армении, в списке за 25 октября 11 фамилий. Армения официально признала гибель 974 военнослужащих.
Петросян Хачатур Сергеевич, 2001 г.р.
Арутюнян Артем Спартакович, 2001 г.р.
Резервист Мартиросян Артур Левонович, 1985 г.р.
Саадян Гарик Меружанович, 1984 г.р.
Товмасян Гамлет Джанибекович, 1980 г.р.
Мхитарян Лерник Левикович, 1972 г.р.
Саркисян Сурен Беникович, 1985 г.р.
Маилян Арсен Артурович, 1982 г.р.
Манукян Давид Манвелович, 1987 г.р.
Топчян Арман Левикович, 1993 г.р.
Резервист Еганян Грайр Арменович, 1990 г.р.