Трамп о предстоящих выборах президента: Все будет хорошо

Президент США Дональд Трамп заявил, что за 10 дней до выборов его "ничего не беспокоит".

"У нас есть 10 дней до выборов, и, знаете, меня ничего не беспокоит. Я думаю, что у нас все очень хорошо, посмотрите на цифры во Флориде", - сказал американский лидер журналистам, слова которого приводит ТАСС.

Всеобщие выборы в США пройдут 3 ноября. На них будут избираться президент и вице-президент, все 435 членов Палаты представителей и треть Сената Конгресса, губернаторы 13 штатов и территорий. Борьбу за пост президента ведут республиканец Трамп и демократ Джозеф Байден.