Путин: США помогли России предотвратить ряд терактов

"Мы сотрудничаем с Соединенными Штатами, несмотря на наши многочисленные противоречия по очень многим направлениям, всё-таки сотрудничество на уровне спецслужб продолжается. Ну, хорошо известно наше взаимодействие по деконфликтингу в Сирии и на уровне оперативном, на уровне руководства наших воинских подразделений очень хорошие рабочие контакты установлены. Кроме всего прочего, американцы передают нам информацию по антитеррору", - приводит слова Путина РИА Новости.

Российский лидер отметил, что американцы не раз передавали РФ информацию, которая помогала предотвратить террористические акты в России: "Они нам передают и неоднократно передавали, и я благодарил за это действующего президента, потому что полученная от Америки информация в этом плане помогала нам предотвратить и не один раз террористические акты на территории РФ. Мы, в свою очередь, стараемся ответить тем же".