Корреспондент турецкого телеканала A Haber побывала в освобожденных Азербайджанской армией от оккупации селах Талыш и Суговушан Тертерского района и подготовила оттуда видеорепортаж.

В сюжете журналистка рассказала об изгнании страны-оккупанта с азербайджанских земель, продолжающихся работах по разминированию.

Корреспондент A Haber отмечает, что который день мирное население в Агдаме, Барде и Тертере подвергается обстрелам со стороны армян.

Но, несмотря на это, жизнь продолжается, говорит журналистка, отметив восстановление автомобильных дорог, которые ведут в освобожденные Суговушан и Талыш, что облегчит возвращение мирных жителей на освобожденные земли.



Представляем видеорепортаж турецкого телеканала.