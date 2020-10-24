В Азербайджане за минувшие сутки зарегистрировано 946 новых случаев инфицирования коронавирусом. Как сообщили в воскресенье, 25 октября, в Оперативном штабе при Кабинете министров Азербайджана, 228 пациентов больниц вылечились и были выписаны домой.

Семь пациентов с положительным ответом теста на коронавирус скончались.

Начиная с конца февраля в Азербайджане выявлено в общей сложности 49 959 случаев инфицирования коронавирусом, из них 41 279 человек вылечились, 671 человек скончался.

Число пациентов, проходящих лечение в больницах особого режима, составляет 8 009 человек.