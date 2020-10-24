Умер миллиардер, превративший «второсортного производителя телевизоров» в гиганта
Южнокорейский миллиардер Ли Гон Хи, превративший Samsung Electronics в крупнейшего в мире производителя смартфонов, умер в возрасте 78 лет, пишет Bloomberg со ссылкой на сообщение Samsung.
Компания отметила, что Ли умер в окружении родных, не назвав причину смерти. Bloomberg отмечает, что бизнесмен лечил рак легких в 1990-е и был прооперирован в 2014-м после сердечного приступа. Forbes USA указывает, что после приступа больше шести лет он провел в коме.
Отец миллиардера Ли Бен Чхоль был основателем Samsung Group. Предприниматель помог отцу превратить бизнес, занимавшийся торговлей лапшой, в компанию с десятками филиалов в сферах электроники, страхования и строительства, пишет Reuters. Samsung Electronics при жизни миллиардера превратилась из «второсортного производителя телевизоров» в одну из главных технологических компаний планеты. В период инновационных изменений в компании и борьбы с такими конкурентами, как японская Sony Ли советовал сотрудникам «менять все, кроме жены и детей», вспоминает Bloomberg.
«Председатель Ли был настоящим визионером, превратившим Samsung в мирового лидера в сфере инноваций и из локального бизнеса в индустриальную движущую силу <...> Его наследие будет вечным», — отметила Samsung в сообщении, передает Reuters.