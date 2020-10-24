Умер миллиардер, превративший «второсортного производителя телевизоров» в гиганта

Южнокорейский миллиардер Ли Гон Хи, превративший Samsung Electronics в крупнейшего в мире производителя смартфонов, умер в возрасте 78 лет, пишет Bloomberg со ссылкой на сообщение Samsung.

Компания отметила, что Ли умер в окружении родных, не назвав причину смерти. Bloomberg отмечает, что бизнесмен лечил рак легких в 1990-е и был прооперирован в 2014-м после сердечного приступа. Forbes USA указывает, что после приступа больше шести лет он провел в коме.