Эрдоган: Турция – не племенное образование, угроз не боится

В истории Турции, в отличие от стран Запада, не было черных страниц нацизма и фашизма. Культура турецкого народа основана на принципе социальной справедливости, наглядным примером чему является поддержка жителей Сирии, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, обращаясь к участникам 7-го конгресса отделения правящей партии в провинции Малатья. Об этом сообщает Anadolu.

По словам турецкого лидера, Турция возглавляет список стран по числу принятых беженцев: «Сегодня в нашей стране находятся до четырех миллионов сирийских беженцев. Но мы этим не ограничиваемся, строим дома для вынужденных переселенцев в сирийском Идлибе».

Президент Турции привлек внимание к угрозам ряда американских политиков по введению санкций в отношении Анкары в связи с поддержкой Азербайджана. «Турция – не племенное образование и не боится угроз», - подчеркнул Эрдоган. По его словам, давление на Анкару является итогом роста влияния Турции.