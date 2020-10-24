Синоптики рассказали о погоде на понедельник

В понедельник, 26 октября, на территории Азербайджана сохранится спокойная, теплая погода, сообщили в Национальной службе гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов.

В Баку и на Апшероне прогнозируется переменная облачность, преимущественно без осадков, ночью и утром местами слабый туман. Будет дуть умеренный северный ветер.

Температура воздуха на полуострове ночью составит 15-17 градусов, днем 20-25 градусов, в Баку ночью 15-17 градусов, днем воздух прогреется до 22-24 градусов выше нуля.

Атмосферное давление сохранится на уровне 763 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью 70-80%, днем 50-55%.

В районах Азербайджана в основном без осадков, ночью и утром местами ожидается туман. Прогнозируется восточный ветер. Температура воздуха ночью составит 9-14, днем 21-26 градусов тепла, в горах ночью 6-11 градусов, днем 16-21 градус тепла.