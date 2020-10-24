Магазины в Катаре убрали с полок французские товары из-за слов президента Франции Эммануэля Макрона об исламе. Об этом сообщает РИА Новости.

Одним из магазинов, объявивших бойкот французским товарам, стала государственная торговая сеть Al Meera. В компании заявили, что работают «в соответствии с видением, которое согласуется с нашей религией, нашими устоявшимися обычаями и традициями, чтобы служить нашей стране, нашей вере и соответствовать чаяниям наших клиентов». «Мы немедленно провели изъятие из продажи всех французских товаров во всех отделениях до последующего уведомления», — цитирует Лента.ру представителей компании.

Корреспондент РИА Новости подтвердил, что полки столицы Катара Дохи, которые раньше были заполнены продукцией из Франции, опустели. Их стали заполнять товарами местных производителей.

Ранее Макрон объявил о борьбе с исламским сепаратизмом во Франции и высказался о необходимости создать вместе с местным Советом мусульман организацию, которая позволит построить «просвещенный ислам» в стране.