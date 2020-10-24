Вагит Алекперов порассуждал о цене на нефть

Цена нефти находится на очень низком уровне, что приводит к снижению инвестиций в отрасли, заявил глава ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов.

«По миру огромное количество нефти сегодня законсервировано, и цена стабильна пока в пределах $40. Конечно, это низкая цена. Идет резкое снижение инвестиционной активности нашей отрасли. В конечном итоге это приведет к росту цены на нефть, к стабилизации рынка — это в будущем»,— заявил Алекперов в интервью для фильма Наили Аскер-заде «Опасный вирус. План спасения» на телеканале «Россия 1», передает Коммерсант.

Сохранение низких цен на нефть заставит ЛУКОЙЛ вновь сокращать инвестиции, сообщил Вагит Алекперов, напомнив, что из-за кризиса, который возник в период пандемии, ЛУКОЙЛу пришлось заморозить проекты примерно на $1,5 млрд. «Если этот период продлится, конечно, нам придется очередной раз смотреть на сокращение инвестиционных программ», — сказал глава ЛУКОЙЛа.