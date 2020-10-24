Испания вводит чрезвычайное положение из-за коронавируса

Режим чрезвычайного положения введен по решению правительства на всей территории Испании в качестве меры противодействия распространению коронавируса. Об этом сообщает Интерфакс.

Первоначально мера будет действовать на протяжении 15 дней, однако если парламент страны поддержит предложение правительства, этот режим может быть продлен на полгода.

Режимом чрезвычайного положения, в частности, предусмотрен комендантский час с 23:00 до 06:00 местного времени, вводятся ограничения на социальные контакты, на местном уровне может быть ограничено передвижение. Кроме того, местные власти имеют право регулировать сроки действия комендантского часа.