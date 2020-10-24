Эрдоган: «Вы вводите санкции против Турции из-за Азербайджана? Давайте, быстрее, не мешкайте!»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая перед участниками 7-го конгресса отделения правящей партии в провинции Малатья, привлек внимание к угрозам ряда американских политиков по введению санкций в отношении Анкары в связи с поддержкой Азербайджана. Об этом сообщает Anadolu.

«Некоторые в Америке звонят моему брату Ильхаму Алиеву, заявляя, что осведомлены о том, кто поддерживает Азербайджан. Это Эрдоган и Турция. Американцы угрожают санкциями и в отношении Анкары. Мы в свою очередь отвечаем: «Давайте, вводите. Не мешкайте», - сказал Эрдоган.

Президент Турции привлек внимание и к позиции властей США, отказавшихся передать турецкой стороне самолеты пятого поколения F-35, за которые Анкара уже заплатила: «В Вашингтоне предпочли язык угроз, требуя от Анкары отказа от российских ЗРК С-400, но они имеют дело с Турцией».

«Турции не могут простить разрушения планов сил, дестабилизирующих ситуацию на мировой арене. Анкара сбрасывает маски с этих держав, что превращает нашу страну в объект давления и нападок. Пусть делают все, что в их силах. Турция не остановится!» - подчеркнул глава турецкого государства.