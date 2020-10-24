Освобожденные села Джебраила и Зангилана видео

Министерство обороны Азербайджана распространило видеокадры освобожденных в ходе контрнаступательной операции Азербайджанской армии от оккупации сел Джебраильского и Зангиланского районов.

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