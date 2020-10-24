Неудачная попытка контратаки армянской армии в Губадлы противник понес потери
Подразделения вооруженных сил Армении предприняли попытку атаковать в ходе боевых действий на Губадлинском направлении, сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана.
В сообщении ведомства отмечается, что в результате решительных действий подразделений Азербайджанской Армии противник, потеряв до 50 военнослужащих, был вынужден отступить. Были захвачены четыре единицы автомобильной техники с боеприпасами и одна бронетехника противника.