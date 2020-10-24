Азербайджанская армия освобождает новые территории и громит противника с воздуха

«За прошедшие сутки наши войска несколько расширили зону освобожденных от оккупации территорий». Об этом 25 октября, в воскресенье на брифинге заявил пресс-секретарь Министерства обороны Анар Эйвазов.

А.Эйвазов отметил, что у противника боеприпасы на исходе: «В настоящее время наши подразделения контролируют боевую обстановку. Наши военно-воздушные силы нацелены на военную инфраструктуру противника. Наши войска громят врага с воздуха и на суше».