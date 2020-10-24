Премьер Пакистана раскритиковал Макрона

Премьер-министр Пакистана Имран Хан обвинил президента Франции Эммануэля Макрона в нападках на ислам и оскорблении чувств верующих мусульман по всему миру на фоне ситуации с карикатурами на пророка Мухаммеда, передает РИА Новости.

"Очень жаль, что он предпочел поощрять исламофобию, нападая на ислам вместо террористов, которые осуществляют насилие, будь то мусульмане, белые расисты или нацисты. К сожалению, президент Макрон выбрал намеренно провоцировать мусульман, включая своих собственных граждан", - написал Хан в Twitter.

Премьер Пакистана также обвинил французского президента в поощрении публикации карикатур на пророка Мухаммеда и ислам в целом, добавив, что Макрон оскорбил чувства миллионов мусульман по всему миру.