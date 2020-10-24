Трамп: «Я легко добьюсь мира между Азербайджаном и Арменией»

Соединенные Штаты смогут с легкостью добиться мирного урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе. Такое мнение выразил президент США Дональд Трамп, выступая перед своими сторонниками в штате Нью-Гэмпшир, передает ТАСС.

По словам Трампа, Вашингтон работает над мирным урегулированием между Баку и Ереваном. "Мы приведем все в порядок. Это должно произойти, как я говорю, с легкостью. Это будет легко, если ты знаешь, что делаешь", - сказал американский лидер.