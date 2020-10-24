В Италии снова антирекорд по коронавирусу

Число зараженных коронавирусом в Италии растет все быстрее. Уже пятый день подряд в стране фиксируют максимальный прирост заболевших за сутки — 21 273 новых случая. Накануне сообщалось о рекордном с начала пандемии показателе 19 644.

Как сообщает Минздрав страны, за последние сутки скончались 128 человек. Общее число зараженных в стране достигло 525 782, скончались 37 338 человек.

На фоне второй волны пандемии в Италии ограничили время работы ресторанов и других развлекательных заведений.