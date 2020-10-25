Президент Германии выступил против «вакцинного национализма»

По словам Штайнмайера, вполне объяснимо, что правительства пытаются заказать у производителей большие количества вакцины для защиты собственного населения. Но поскольку вакцины могут производиться не везде в достаточных количествах, подобное "заблаговременное обеспечение вакцинами одних будет происходить за счет других", уверен он.

"Почти половина населения Земли живет в странах, которые не имеют средств, позволяющих им стать привилегированными клиентами для производителей вакцины", - констатировал Штайнмайер. Следствием этого, по его словам, станет то, что "в более бедных, но не менее нуждающихся в вакцинации странах привить удастся лишь небольшое число жителей, в то время как в более богатых государствах вакцинацию сможет пройти несоизмеримо большая часть населения".

По мнению президента ФРГ, было бы иллюзией верить, что вскоре после первой сертификации вакцины против COVID-19 ее будет достаточно для немедленной защиты людей по всему миру.

Штайнмайер призвал к преодолению пандемии "в духе сотрудничества", а не в духе "вакцинного национализма". Отступление за национальные границы - это не решение, сказал он. "Реальным выходом из пандемии, лучом надежды на горизонте нашего ограниченного терпения" станут беспрецедентные международные усилия по поиску лечения, диагностики и вакцин, уверен президент ФРГ.