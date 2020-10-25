Экстренное заявление сопредседателей Минской группы по карабахскому урегулированию

24 октября в Вашингтоне прошла встреча сопредседателей с министром иностранных дел Армении Зограбом Мнацаканяном и министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым, в которой также приняли участие заместитель госсекретаря США Стивен Биган и личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспшик. Об этом говорится в совместном заявлении сопредседателей Минской группы ОБСЕ: Игоря Попова (Российская Федерация), Стефана Висконти (Франция) и Эндрю Шефера (США). Об этом сообщает haqqin.az со ссылкой на сайт ОБСЕ.

Сопредседатели призвали стороны незамедлительно предпринять шаги по реализации всех аспектов Совместного заявления, принятого в Москве 10 октября, в соответствии со своими обязательствами, отметив, что они подтвердили эти обязательства с Парижем 18 октября. Сопредседатели также напомнили сторонам о совместном заявлении президента США Дональда Трампа, президента Франции Эммануэля Макрона и президента России Владимира Путина от 1 октября 2020 года, а также о совместном заявлении госсекретаря Соединенных Штатов Америки Майкла Помпео, министра по европейским и иностранным делам Франции Жана-Ива Ле Дриана и министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова, в которых стороны призываются к немедленному прекращению боевых действий и возобновлению предметных переговоров по урегулированию нагорно-карабахского конфликта под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

В ходе интенсивных дискуссий сопредседатели и министры иностранных дел обсудили осуществление немедленного прекращения огня в гуманитарных целях, возможные параметры наблюдения за прекращением огня и начало обсуждения основных существенных элементов всеобъемлющего решения в соответствии с Совместным заявлением от 10 октября. Сопредседатели и министры иностранных дел договорились снова встретиться в Женеве 29 октября, чтобы обсудить, прийти к соглашению и начать реализацию, в соответствии с графиком, который будет согласован, всех шагов, необходимых для достижения мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта в соответствии с основными принципами, принятыми руководителями Азербайджана и Армении.