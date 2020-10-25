Турецкие спецслужбы: Тоноян собирает боевиков ПКК в Шуше под видом азербайджанских военнослужащих

Переброшенных армянской стороной боевиков разместили в городе Шуша оккупированного Нагорного Карабах а. Отмечается, что тем самым армяне пытаются ввести в заблуждение азербайджанских военнослужащих. В случае гибели террористов армянская сторона планирует выдать их за якобы привлеченных ВС Азербайджана наемников из Сирии.

Армения размещает доставленных из Сирии и Ирака боевиков террористической организации ПКК на территории оккупированного Нагорного Карабах а. Как сообщает Анадолу, об этом передают источники в турецких спецслужбах.

Ранее помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев заявлял, что Армения использует террористов ПКК на передовой в Нагорном Карабахе. Помимо этого, факт участия в боях против Азербайджана террористов ПКК признал взятый в плен армянский военнослужащий Альберт Микаэлян.

О массовом прибытии боевиков ПКК и других террористических организаций в Армению и Нагорный Карабах haqqin.az писал еще задолго до начала активных боевых действий. Еще в конце июля между Арменией и главарями ПKK было достигнуто соглашение, в рамках которого 300 боевиков ПKK/YPG прибыли на автобусах в Армению и оккупированный Карабах.

С началом боевых действий в Карабахе поток террористов ПКК, прибывающих на помощь армянам, лишь увеличился. Так, 8 октября haqqin.az стало известно, что 380 наемников из Сирии направились на помощь Армении в боях в Карабахе. Ночью на машинах, принадлежащих террористической группировке из Ливана, наемники пересекли границу с Ираком.

В то же время из Сулеймании в Ереван прибыл еще один рейс. Для поставки вооружения и живой силы задействованы гражданские самолеты и государственные самолеты Армении, что является серьезным нарушением правил Международной организации гражданской авиации (İCAO).

Об участии боевиков ПКК в военных операциях против Азербайджана сообщала и Служба государственной безопасности Азербайджана. В частности, азербайджанские спецслужбы перехватили радиопереговоры террористов, связанных с ПКК, которые участвуют в военных операциях против Азербайджана.

В перехваченных переговорах террористы обсуждают тяжелое положение армянской стороны, эффективное использование дронов со стороны Азербайджана. При этом террористы высказывают сожаление, что были обмануты армянами и приехали в зону конфликта.