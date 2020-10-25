Эйнулла Фатуллаев 02:40

Ближе к полуночи неожиданно по дипломатическим каналам поступило два странных сообщения. Вначале Госдеп США выступил с заявлением об очередной договоренности МИД Армении и Азербайджана при посредничестве американцев о заключении нового гуманитарного соглашения. Вслед за этим появилось экстренное заявление сопредседателей Минской группы о необходимости возобновления гуманитарного перемирия в соответствии с Московским соглашением, а также реанимации предметных переговоров по окончательному урегулированию карабахского конфликта.

Ничто не предвещало подписания и объявления нового соглашения о временном прекращении огня. Тем более что заявление Госдепа прозвучало спустя считанные минуты после обнародованной новой радостной сводки с фронта. Азербайджанские войска заняли еще один город в равнинном Карабахе – райцентр Губадлинского района и вплотную подошли к границам упраздненной НКАО – оспариваемой армянами нагорной части Карабаха. Неожиданное вмешательство Госдепа нисколько не омрачило состояние праздничной эйфории азербайджанского общества, празднующего деоккупацию насильственно отторгнутых более четверти века назад исконных исторических земель. Однако ввело в определенном смысле в замешательство. Что происходит? Что за буря в стакане в мировых столицах? Почему сильные мира сего столь обеспокоены успешным продвижением азербайджанских войск? Ведь Азербайджан претворяет в жизнь резолюции и обязательные к исполнению решения, которые сильные мира сего должны были сами навязать правительству Армении. Однако не навязывали, смирившись с печальным для Азербайджана статус-кво. В лучшем случае респектабельные политики и дипломаты разводили руками, паразитируя на отсутствии должных механизмов к принуждению к миру. Азербайджан сам взял инициативу в руки, восстанавливая собственный суверенитет, госграницу, расчищая свои территории от нелегитимных и полукриминальных негосударственных военных формирований. И почему-то ведущие супердержавы вместо того, чтобы поддержать легитимные меры азербайджанского правительства, подкрепленные международным правом, бросились спасать интервенционистскую Армению.

На Азербайджан стали давить. С требованием приостановления антитеррористической войсковой спецоперации. Это наглядно проявилось во время слушаний в Совбезе ООН, когда постоянные члены отказались включить в проект заявления предыдущие резолюции Совбеза (№№822, 853, 874 и 884), предусматривающие безоговорочный вывод армянских оккупационных войск. К сожалению, настойчивая и упорная позиция непостоянных членов Совбеза, которые настаивали включить перечень предыдущих резолюций в текст заявления, не увенчалась успехом. Что даст Азербайджану новая попытка гуманитарного перемирия? Ведь Армения буквально спустя несколько часов после подписания соглашения грубо нарушила собственные обязательства, подвергнув ракетному обстрелу мирное население Гянджи! Кто даст гарантии, что в этот раз Армения не нанесет удар по беззащитным мирным гражданам Азербайджана? Более того, Госдеп исказил первоначальный текст соглашения о гуманитарном перемирии. Поскольку именно после настойчивых требований азербайджанской стороны основной фабулой соглашения стал не режим прекращения огня, а всего лишь гуманитарное перемирие. Таким образом, Госдеп переиначил договоренность. МИД Азербайджана ставил подпись под временным гуманитарным перемирием.