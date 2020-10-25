«У нас есть условие, если страны, которые сочувствуют Армении, покровительствуют им и фактически создали армянам, Армении условия для того, чтобы наши земли почти 30 лет находились под оккупацией, хотят прекращения огня, то они должны оказать давление на эту страну. Премьер-министр Армении должен выступить с заявлением о том, что его страна покинет оккупированные земли. Мы не слышали такого заявления. Наоборот, он говорит о праве народов на самоопределение и фактически разрушил переговорный процесс». Как сообщает АзерТАдж, об этом заявил президент Азербайджана, Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев на оперативном совещании с участием руководящего состава Министерства обороны и командиров объединений, дислоцированных во фронтовой зоне.

«Режим прекращения огня не может быть безоговорочным. Они будут обманывать нас еще 27, 30 лет, еще 30 лет сюда будут приезжать делегации, вести переговоры. Мы сыты по горло, терпение азербайджанского народа иссякло. 28 лет назад была создана Минская группа. На протяжении 28 лет нас обманывали. На протяжении 28 лет нам обещали, говорили: подождите, остановитесь, мы окажем давление на Армению, сделаем так, эдак. Все это было ложью. И все это видят», - отметил глава Азербайджанского государства.