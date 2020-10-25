Азербайджанская армия полностью соблюдает режим прекращения огня
Подразделения Азербайджанской армии по всему фронту полностью соблюдают гуманитарное прекращение огня, которое вступило в силу 26 октября в 08.00, сообщает Минобороны Азербайджана.
Подразделения Азербайджанской армии по всему фронту полностью соблюдают гуманитарное прекращение огня, которое вступило в силу 26 октября в 08.00, сообщает Минобороны Азербайджана.
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