Азербайджанская армия полностью соблюдает режим прекращения огня

Подразделения Азербайджанской армии по всему фронту полностью соблюдают гуманитарное прекращение огня, которое вступило в силу 26 октября в 08.00, сообщает Минобороны Азербайджана.

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