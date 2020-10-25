Армяне обстреливают Тертерский район

26 октября Вооруженные силы Армении нарушили новое гуманитарное прекращение огня и подвергли артиллерийскому обстрелу город Тертер и села данного района, сообщает Министерство обороны Азербайджана.

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