Сеть Nar в освобожденных от оккупации зонах

Посредством мобильных базовых станций Nar обеспечивает мобильную связь на освобожденных от оккупации территориях. Оператор мобильной связи завершил внутреннее проектирование современной сетевой инфраструктуры в освобожденных от оккупации регионах. После согласования с соответствующими государственными органами на этих территориях начнутся работы по установке постоянной сетевой инфраструктуры на основе технологии LTE-A.

Кроме этого, в целях обеспечения беспрерывной связи пользователям, живущим в прифронтовых зонах, Nar постоянно расширяет возможности существующих базовых станций и обеспечивает круглосуточный мониторинг и оптимизацию сети в режиме 24/7. В целях обеспечения устойчивости работы сети, до сегодняшнего дня 27 инжеренов в различных областях были отправлены в командировку в прифронтовые зоны.

Отметим, что с целью обеспечения комфортного поддержания связи со своими родными, Nar загрузил 100 минут внутри страны и 100 SMS на баланс абонентов, проживающих в районах, подвергшимся вражескому обстрелу, а также пользователям в прифронтовых зонах были розданы тысячи платежных карт "Nar”

Придерживаясь своих социальных обязательств, Nar будет продолжать поддерживать население во время продолжающихся военных операций за территориальную целостность Азербайджана. Мы уверены, что благодаря силе доблестной Армии Азербайджана мы завершим эту битву победой и наши оккупированные земли будут полностью освобождены. Победа за нами!