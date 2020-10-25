Коронавирус в Армении: 16 новых жертв и 973 заболевших
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Армении увеличилось до 78810, сообщает в понедельник Национальный центр контроля и профилактики заболеваний.
По состоянию на 25 октября, таких случаев было 77 837. Таким образом, за сутки выявлено 973 новых случая заражения.
От осложнений коронавируса в Армении скончались 1196 человек (плюс 16 за минувшие сутки). Число пациентов с коронавирусом, умерших по другим причинам, составляет 339 (плюс 2 за минувшие сутки).