МИД Азербайджана: «Армения открыто нарушает режим прекращения огня»
Вся ответственность за нарушение гуманитарного режима прекращения огня лежит на руководстве Армении, говорится в сообщении пресс-службы МИД Азербайджана.
Сегодня в 08:05 часов армянские вооруженные силы, грубо нарушив гуманитарный режим прекращения огня, подвергли артиллерийскому обстрелу подразделения Азербайджанской армии в селе Сафийан Лачынского района. Затем массированному обстрелу армянских вооруженных сил подверглись город Тертер и села Тертерского района.
«В очередной, уже третий раз Армения игнорирует режим прекращения огня и открыто его нарушает. Армянской стороной нарушены достигнутая в Москве договоренность от 10 октября, повторное соглашение по этому вопросу при посредничестве Франции от 18 октября и договоренность о срочном гуманитарном режиме прекращения огня, достигнутая в Вашингтоне 24 октября. Это очередное целенаправленное и открытое неуважение Арменией усилий международных посредников и невыполнение ею своих обязательств. Как видно, Армения, о чем заявил и ее премьер-министр, не видит дипломатического пути решения конфликта, и главная ее цель – продолжить военную оккупацию азербайджанских территорий. Азербайджан привержен своим обязательствам и демонстрирует уважение к достигнутому гуманитарному режиму прекращению огня. Вся ответственность за нарушение этого режима и сохранение напряженности в регионе лежит на военно-политическом руководстве Армении», - говорится в заявлении МИД.