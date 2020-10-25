Хикмет Гаджиев об использовании армянами военной формы армии Азербайджана

«Министерство обороны Армении распространило фотографию министра обороны Армении с армянскими солдатами. На фото схожесть военной одежды босого армянского солдата, сидящего рядом с министром обороны Армении, с военной одеждой Государственной пограничной службы Азербайджана вызывает подозрения. Через несколько минут пресс-служба Министерства обороны Армении удалила эти фотографии с официальных адресов». Об этом сказал помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.

Он также отметил, что в зарубежных средствах массовой информации со ссылкой на данные разведки имели место новости о размещении террористов ПКК в оккупированном азербайджанском городе Шуша и о том, что они были одеты в военную одежду Вооруженных сил Азербайджана.

«Хотели бы напомнить, что некоторое время назад Армения подготовила поддельное видео об иностранных наемниках в военной форме Государственной пограничной службы Азербайджана, и это было представлено как то, что якобы на азербайджанской стороне воюют наемники. К сожалению, мы должны отметить, что без проверки факта некоторые авторитетные СМИ ссылались на эту ложную информацию.

То, что рядом с министром Армении сидели армянские солдаты в военной форме Государственной пограничной службы Азербайджана, доказывает факт, что подобные фильмы болливудского типа были сняты под руководством Министерства обороны Армении.

Постановка убийства двух армянских военнопленных на территории Гадрутского района также является результатом богатых творческих способностей Министерства обороны Армении и подчиненных ему структур. Вызывает серьезное сожаление то, что на онлайн-ресурсе BBC без проведения серьезных расследований имел место данный фальшивый факт с уст автора армянского происхождения.

У руководства Армении и режима криминальной хунты нет никаких морально-этических рамок. Армянская сторона, одевая террористов PКК и армянских солдат в военную форму азербайджанских Вооруженных сил, может организовать совершение ими военных преступлений против гражданского армянского населения, а затем, используя все пропагандистские ресурсы, возложить ответственность за эти действия на Азербайджан. А террористов ПКК, уничтоженных в боевых условиях и одетых в военную форму ВС Азербайджана, могут выдать за наемников, сражающихся якобы на стороне Азербайджана.

Мы очень хорошо помним, как в 1988 году при поддержке КГБ СССР спецслужбы Армении организовали в Сумгаите погромы против гражданского населения армянского происхождения под руководством армянского преступника Эдуарда Григоряна, а затем обвинили в этом Азербайджан.

Мы стараемся, чтобы гражданское армянское население, проживающее на оккупированных территориях Азербайджана, сохраняло бдительность, при условиях когда имеют место такие потенциальные провокации армянских вооруженных сил и режима криминальной хунты, находилось за пределами военных объектов.

Как отметил Верховный главнокомандующий, президент Ильхам Алиев, мы не имеет дела с гражданским населением Азербайджана армянского происхождения.

Мы готовы оказать всю необходимую гуманитарную поддержку гражданскому населению и армянским военнослужащим, желающим перейти под контроль Вооруженных сил Азербайджана, на основе принципов гуманизма и Женевских конвенций», - подчеркнул помощник президента Азербайджана.