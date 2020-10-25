Поддержка армии Азербайджана от компании «Improtex Group» Все для фронта! Все для победы!
Армия Азербайджана ведет успешные освободительные контроперации на всем фронте и наносит сокрушительные удары противнику.
Для поддержки нашей национальной армии в напряженных боях компания «Improtex Group» передала Вооруженным силам Азербайджана технику специального назначения.
Компания «Improtex Group» желает скорейшего освобождения наших земель от вражеской оккупации, крепкого здоровья, неиссякаемой силы воли и решимости сражаться каждому азербайджанскому солдату. Победа за нами! Карабах – это Азербайджан!