«Было так много бессмысленных встреч... За эти 28 лет было столько бессмысленных встреч, одной больше, одной меньше. Я не хочу сказать, что я рассматриваю эту встречу как бессмысленную. Нет. Мы хотим, чтобы она имела смысл», - добавил президент.

«Мы не против переговоров. По итогам состоявшихся вчера в Америке переговоров было решено, что через несколько дней министры иностранных дел Азербайджана и Армении встретятся в Женеве. Я не возражаю, пусть встречаются», - сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев в обращении к народу.

* * * 13:30

«10-го числа в первый раз вступило в силу перемирие, и моя позиция заключалась в том, что оно должно быть гуманитарным, мы дали согласие на это для обмена телами погибших, заложниками и пленными», - сказал сегодня в обращении к народу президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Глава государства отметил, что не прошло и дня, как Армения грубо нарушила перемирие.

«Причем трусливо. Они подвергли бомбежке ночью Гянджу. После этого 17 октября вновь вступило в силу перемирие. И снова через 2 минуты Армения нарушила его. Теперь сегодня с 08:00 поступило новое предложение. Но утром в 09:00 я поинтересовался и выяснилось, что через несколько минут Армения нарушила перемирие, вновь обстреляла Тертерский район. Но я дал указание, чтобы азербайджанская армия вела себя сдержанно, не поддавалась на провокации. Мой народ знает мою позицию. Этот вопрос должен быть решен. Или военным, или мирным путем. И я предложил, что если хотите, чтобы он был решен мирным путем, то мы прекратим боевые действия. Но нам должны немедленно сказать, что Армения покидает наши земли. Нам должны представить график – через сколько дней они выходят из этого района, через сколько дней из следующего района. Нам должны представить график. Армения представила этот график? Не представила. Тогда в этом случае если перемирие продолжится, а вопрос останется замороженным, то нас это не устроит», сказал президент.

* * * 13:27

«Вторая Карабахская война продолжается уже около месяца», - сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев в обращении к народу.

Глава государства отметил, что для нашего народа это Отечественная война.

«Мы освобождаем наши земли от оккупации. За это время доблестная азербайджанская армия освободила от врага много населенных пунктов. Мы восстанавливаем историческую справедливость на поле боя, потому что Нагорный Карабах – историческая, исконная азербайджанская земля. Азербайджанский народ веками жил, творил и создавал на этих землях. Мы хорошо знаем историю Карабаха», - подчеркнул глава государства.

* * * 13:25

«В последние годы было проделано много работы для информирования мировой общественности о карабахском конфликте», - сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев в обращении к народу.

Глава государства отметил, что в начале 90-х годов в мире не было большого представления об Азербайджане в целом.

«Однако армянские лоббистские организации, действующие во многих странах, смогли сформировать у мировой общественности искаженное представление, выдавая ложную информацию об истории региона и конфликта. Именно поэтому против нас, чьи земли были оккупированы, были введены санкции, и эти санкции действуют до сих пор. На первом этапе нашей независимости американский Конгресс ввел санкции против Азербайджана, будто Азербайджан осуществляет агрессию против Армении, и эти санкции действуют до сих пор.

Представьте, в то время азербайджанская дипломатия не могла предъявить никаких аргументов против армянской лжи. В результате последовательной деятельности за последние годы мы смогли достаточно проинформировать мировую общественность об истории Карабаха, об истории конфликта, и сегодня эта работа помогает нам. Потому что в мире уже сформировалось более объективное мнение, представление об этом вопросе. Именно благодаря нашим мощным усилиям мы смогли добиться этого», - сказал Ильхам Алиев.