Неужели армяне потеряют свой квартал и в Иерусалиме? наша корреспонденция
На встрече в Ереване с депутатами Национального собрания Франции премьер-министр Армении Никол Пашинян высказал недовольство «косвенным участием Израиля» в армяно-азербайджанском вооруженном конфликте…
А ведь все так хорошо и красиво начиналось! Всего полтора месяца назад Армения открыла в Тель-Авиве свое посольство и назвала это событие «выдающимся достижением армянской дипломатии».
«С чего Армения и Израиль могут начать совместное движение к будущему? – воскликнул на торжественной церемонии открытия посол Армен Смбатян и сам же ответил. - Я не вижу альтернативы гуманитарным контактам и проектам, выступающим в качестве движущей силы и катализатора для обеспечения устойчивого, необратимого, продуктивного и многостороннего сотрудничества между нашими странами и народами в XXI веке…»
Увы, в указанном направлении посол Армении двигался только две недели. После чего Никол Пашинян, возмущенный поставками Азербайджану израильского оружия, срочно отозвал Сматяна в Ереван для консультаций и, судя по всему, возвращать его в Тель-Авив пока не собирается.
Понятно, что на здании израильского МИД траурные флаги по этому поводу решили не вывешивать. Хотя определенная доля недоумения, безусловно, имела место. Израильские дипломаты действительно не понимают, в чем суть претензий Никола Пашиняна и на что, собственно, рассчитывает армянский премьер? Разве Израиль скрывал когда-нибудь наличие долгосрочных коммерческих контрактов, связанных с поставкой Азербайджану современного оружия?
Нет, это широко известный факт. Разве руководство Армении не знало, что в Баку с 2011 года работают предприятия, на которых по израильским лицензиям производят современные беспилотники? Конечно, знало! Разве хотя бы один армянский министр, парламентарий или военный верил, что президент Ильхам Алиев покупает у Израиля высокоточное оружие только для того, чтобы демонстрировать его почетным гостям на военных парадах? Полагаю, таких сумасшедших ни в кабинете министров, ни в министерстве обороны Армении никогда не было и нет.
Вывод напрашивается сам собой: убаюканная почти тридцатилетним контролем над оккупированными территориями и бездействием Минской группы ОБСЕ, Армения проспала (чтобы не сказать еще точнее) тот самый исторический момент, когда Азербайджанская армия стала мощной, хорошо обученной и оснащенной современным оружием силой, отвоевывающей сегодня у Армении родную землю.
Обвинение Израиля в «косвенной» поддержке Азербайджана невольно наводит на мысль о том, что сокрушительные удары по живой силе и технике армянской армии крайне отрицательно сказываются на способности Никола Пашиняна мыслить рационально.
Судя по информации из официальных источников, помимо Израиля, Азербайджан закупает оружие, снаряжение и военно-транспортные средства в США, Канаде, Германии, Франции (!), Китае, Польше, ЮАР, Беларуси... И вот тут принципиально важно понять: хватит ли духу Николу Пашиняну, чтобы публично выразить свое недовольство Соединенными Штатами или, скажем, Китаем, продающим оружие Азербайджану и, таким образом, косвенно принявшим в Карабахском конфликте сторону «азербайджанского агрессора»? Посмел бы этот политический балабол со своей мантрой об «экзистенциальной угрозе Армении» отозвать для консультаций послов из Вашингтона и Пекина?
Да никогда в жизни!
Почему же тогда только Израиль удостоился подобной «чести»? Неужели в Ереване и впрямь считают, что делать Израиль «крайним» - не только безопасно, но и политически небезвыгодно: можно ведь заработать очки как у электората в самой Армении, где по сей день систематически оскверняют еврейские могилы, так и у некоторых государств, с которыми Армения пытается выстроить отношения, используя бессмертный принцип «враг моего врага…»
Никол Пашинян однозначно заблуждается, проявляя недальновидность, преступную для политика, отвечающего за судьбу своей страны. Впрочем, понимание того, что израильтяне, как и азербайджанцы, не забывают нанесенных обид, требует кропотливого изучения истории.
Причем не только «Великой Армении»...
Полагаю, в дальнейшем Пашиняну следует более ответственно и серьезно подходить к своим публичным заявлениям. Особенно это касается идей и рекомендаций представителей МИДа Армении. Иначе можно договориться до такого, что потом никак не расхлебаешь. К примеру, пригласить посла Иордании и сообщить ему по секрету, что Израиль тайно разрабатывает план аннексии армянского квартала Иерусалима…