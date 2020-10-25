А ведь все так хорошо и красиво начиналось! Всего полтора месяца назад Армения открыла в Тель-Авиве свое посольство и назвала это событие «выдающимся достижением армянской дипломатии».

«С чего Армения и Израиль могут начать совместное движение к будущему? – воскликнул на торжественной церемонии открытия посол Армен Смбатян и сам же ответил. - Я не вижу альтернативы гуманитарным контактам и проектам, выступающим в качестве движущей силы и катализатора для обеспечения устойчивого, необратимого, продуктивного и многостороннего сотрудничества между нашими странами и народами в XXI веке…»

Увы, в указанном направлении посол Армении двигался только две недели. После чего Никол Пашинян, возмущенный поставками Азербайджану израильского оружия, срочно отозвал Сматяна в Ереван для консультаций и, судя по всему, возвращать его в Тель-Авив пока не собирается.

Понятно, что на здании израильского МИД траурные флаги по этому поводу решили не вывешивать. Хотя определенная доля недоумения, безусловно, имела место. Израильские дипломаты действительно не понимают, в чем суть претензий Никола Пашиняна и на что, собственно, рассчитывает армянский премьер? Разве Израиль скрывал когда-нибудь наличие долгосрочных коммерческих контрактов, связанных с поставкой Азербайджану современного оружия?

Нет, это широко известный факт. Разве руководство Армении не знало, что в Баку с 2011 года работают предприятия, на которых по израильским лицензиям производят современные беспилотники? Конечно, знало! Разве хотя бы один армянский министр, парламентарий или военный верил, что президент Ильхам Алиев покупает у Израиля высокоточное оружие только для того, чтобы демонстрировать его почетным гостям на военных парадах? Полагаю, таких сумасшедших ни в кабинете министров, ни в министерстве обороны Армении никогда не было и нет.