Персонал компании 4S, которая в сельскохозяйственном секторе Азербайджана предлагает специализированную сельскохозяйственную технику, перечислил 25 тысяч манатов в Фонд помощи Вооруженным силам Азербайджана.

При этом с 27 сентября в зону боевых действий ежедневно отправляется калорийный хлеб, произведенный в Ивановской пекарне, а также лекарства, дождевики и теплая одежда, средства гигиены, нескоропортящиеся продукты и другие необходимые вещи, а также предоставляет весь технический парк для использования Вооруженными силами.

Компания 4S при участии экспертов из Германии дала старт обсуждению проектов в сфере подготовки к посеву на освобожденных от оккупации землях. Компания 4S вместе со всеми своими ресурсами будет играть активную роль в создании современного аграрного сектора на освобожденных территориях.

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