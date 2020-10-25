Ильхам Алиев объявил об освобождении новых территорий

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе своего обращения к нации объявил об освобождении ряда новых территорий.

По словам президента, в Зангиланском районе освобождены села Алыбейли-1, Алыбейли-2, Рабанд, Еникянд. В Джебраильском районе освобождены села Говшудлу, Софулу, Даг Машанлы, Кюрдлер, Хофуслу, Челебилер.

В Губадлинском районе также освобождены села Падар, Эфендиляр, Юсифбейли, Чайтумаз, Ханлыг, Сарыятаг, Моллабюрхан. И город Губадлы.