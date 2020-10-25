Пакистан направил ноту протеста Франции в связи с антиисламскими высказываниями президента Эммануэля Макрона. Нота передана послу Франции в Исламабаде, вызванному в понедельник в МИД Пакистана. Об этом сообщает Anadolu.

Глава МИД Пакистана Шах Махмуд Курейши призвал ООН принять во внимание действия Парижа. Безответственными заявлениями Макрон подливает масла в огонь радикализма и межрелигиозной розни, подчеркнул Курейши.

Никто не имеет права играть на чувствах миллионов мусульман, отметил глава пакистанского МИД.