ОАО «Азеришыг» в рамках проекта «Азеришыг в Карабахе» осуществляет неотложные меры по электроснабжению важных стратегических объектов на освобожденных от оккупации территориях. Об этом сообщает пресс-служба ОАО.

В настоящее время сотрудники ОАО круглосуточно проводят оперативные работы по ликвидации и восстановлению аварий, вызванных обстрелом противником гражданских объектов в прифронтовых районах.