«Азеришыг» в освобожденных селах Карабаха фото; видео
ОАО «Азеришыг» в рамках проекта «Азеришыг в Карабахе» осуществляет неотложные меры по электроснабжению важных стратегических объектов на освобожденных от оккупации территориях. Об этом сообщает пресс-служба ОАО.
В настоящее время сотрудники ОАО круглосуточно проводят оперативные работы по ликвидации и восстановлению аварий, вызванных обстрелом противником гражданских объектов в прифронтовых районах.
На освобожденных территориях планируется создание новых центров электроснабжения, сетей 110, 35 и 0,4 кВ с применением самых современных технологий, систем релейной защиты и автоматики электронного типа, дистанционного диспетчерского управления, а также разработка проектов по прокладке линий электропередачи 35 и 0,4 кВ. В целом предусматривается поэтапная реализация этих проектов.
До реализации намеченных проектов ОАО «Азеришыг» начало осуществление неотложных мер в рамках проекта «Азеришыг в Карабахе» для срочного обеспечения электричеством стратегических объектов, имеющих особое значение на освобожденных от оккупации территориях.