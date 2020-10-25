В Китае и Южной Корее ухудшается ситуация с коронавирусом

В Китае вновь зарегистрировали вспышку коронавируса - на этот раз в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. После обнаружения одного бессимптомного случая заражения в округе Кашгар в субботу, 24 октября, власти решили проверить на COVID-19 все население округа, то есть 4 746 500 человек. Об этом сообщает Интерфакс.

Пока известно о 138 бессимптомных случаях заражения. Всего в Китае с начала пандемии выявили COVID-19 у порядка 85,8 тыс. человек, скончались 4,6 тыс. инфицированных.

В Южной Корее число новых заражений коронавирусом за сутки вновь превысило 100. Власти планируют увеличить масштабы вакцинации от гриппа. Президент Мун Чжэ Ин считает, что она поможет пресечь распространение коронавируса.

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