Что обещают синоптики на завтра

Во вторник, 27 октября, в Баку и регионах в целом сохранится умеренная погода, однако в некоторых местах возможны осадки, говорится в сообщении Национальной службы гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов.

В Баку и на Апшероне прогнозируется переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков, ночью и утром местами слабый туман, морось. В течение дня прогнозируется умеренный северо-восточный ветер. Температура воздуха на полуострове ночью составит 13-16 градусов, днем 20-24 градуса, в Баку ночью 14-16 градусов, днем 22-24 градуса тепла.

Атмосферное давление повысится с 765 до 770 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью 70-80%, днем 55-60%.

В регионах республики день в целом пройдет без осадков, однако в некоторых восточных районах ожидаются дожди, ветер восточный, умеренный. Температура воздуха ночью составит 10-15, днем 21-26 градусов тепла, в горах ночью от 6 до 11 градусов, днем 15-20 градусов тепла.

В ближайшие два дня на Апшероне ожидается умеренное колебание метеорологических факторов, что будет способствовать сравнительно хорошему самочувствию метеозависимых людей.