Москва пытается спасти Армению от сокрушительного поражения: новые поставки оружия

Военные эксперты считают, что Москва пытается перебросить на Кавказ оружейные системы, которые позволят Армении сдержать наступление Азербайджана.

На фоне катастрофической ситуации с отступлением армянских войск в Нагорном Карабах е в России принято решение оказать военную помощь Еревану. Об этом пишет украинское издание «Диалог», публикуя информацию о резком увеличении трафика транспортной авиации Армении на аэродромы России.

В то же время мониторинговый сервис "Флайтрадар24" позволил установить, что армянские транспортные самолеты приземляются в аэропортах Ростова-на-Дону и Минеральных Вод.

"То, о чем все, в принципе, догадывались, становится реальным. В последние несколько дней зафиксирован трафик транспортной авиации Армении на аэродромы России. Характер грузов вызывает домыслы и догадки", - говорится в публикации.

Издание также отмечает, что Армения остро нуждается в системах ПВО, которые могут позволить остановить авиацию Азербайджана, уничтожающую бронетехнику и живую силу в Карабахе.

Haqqin.az ранее неоднократно писал о том, что в Армению под видом гуманитарного груза на гражданских самолетах поставляется вооружение. Также сообщалось об официальном обращении азербайджанского правительства в ИКАО - Международную организацию гражданской авиации с ходатайством о расследовании фактов поставок вооружения в Армению с использованием зарегистрированных армянским правительством гражданских воздушных судов.