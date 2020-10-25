Gunay Bank отвечает на обвинения

«В последнее время в социальных сетях распространяется не соответствующая действительности информация о том, что автомобиль, принадлежащий на основании кредитного договора Гасанову Матлабу Али оглу, который в настоящее время принимает участие в боевых действиях за территориальную целостность Азербайджана, был помещен на штрафную стоянку Gunay Bank. Отвечая на распространяемую дезинформацию, заявляем, что это невозможно, так как между банком и указанным гражданином не было заключено кредитного договора». Об этом говорится в заявлении Gunay Bank, поступившем в haqqin.az.

«Нам пришлось самостоятельно расследовать этот вопрос, чтобы предотвратить необоснованные обвинения, неуместные заявления о Gunay Bank в такой непростой период», - говорится в заявлении банка.

«Стало известно, что Гасанов Матлаб Али оглу не является клиентом ОАО Gunay Bank, а является клиентом Gunay Finance, корпоративного клиента банка. Так как кредитная задолженность Гасанова Матлаба Али оглу не была погашена за июль, август и сентябрь, 25 сентября 2020 года его автомобиль был помещен на штрафную стоянку сотрудниками дорожной полиции. Отмечаем, что этот вопрос не имеет ничего общего с ОАО Gunay Bank, который всегда рядом с армией Азербайджана», - отметили в банке.