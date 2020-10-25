Эльнур Эминоглы, автор haqqin.az 15:30

Заведующий отделом Кавказа Института стран СНГ, военный эксперт Владимир Евсеев в интервью армянскому телеканалу «Еркир Медиа» заявил, что поведение Азербайджана наводит на мысль, что земли Карабаха Баку не нужны – лишь бы там не жил армянский народ.

Отдел пропаганды армянской диаспоры в Москве расчехлил свое приобретение, сделанное еще несколько лет назад: на арену информационных боев выпущен заведующий отделом Кавказа Института стран СНГ, военный эксперт Владимир Евсеев, личность в российском экспертном сообществе известная. Прежде всего тем, что он «птенец гнезда затулинского», поскольку пресловутый Институт стран СНГ – детище одного из главных «проармянских ястребов России», Константина Затулина, подробно о котором мы рассказывали еще в августе нынешнего года. Личность, конечно, уникальная: чуть более чем десять лет этот человек, являющийся, кстати, директором Института диаспоры и интеграции (Института стран СНГ), поставил своеобразный рекорд – его появление не приветствуется в Украине, Азербайджане, Грузии, Молдове и Эстонии. Не слишком рады ему и в Киргизии, а теперь, очевидно, и в Белоруссии. Блестящий результат для «архитектора» российской «мягкой силы» на постсоветском пространстве, то есть имиджмейкера политики Москвы в ее «ближнем зарубежье». А его проармянская позиция настолько преисполнена энтузиазма, что вызывает настороженность и некоторую брезгливость у его коллег в Госдуме, депутатом которой он является. В октябре прошлого года председатель комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников даже вынужден был одернуть своего коллегу по депутатскому корпусу: «Еще раз повторяю, действия Константина Затулина, его заявления не имеют никакого отношения к думскому комитету по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками. Вы задаете мне вопрос, что ваш заместитель сделал это. А я говорю, что я не назначал себе этого заместителя».

«Каков поп – таков и приход», говорят русские, и эта поговорка как нельзя более применима к Институту стран СНГ и его сотрудникам. Устроиться туда на работу человеку, который не обладает ярко выраженной проармянской позицией, а уж тем более сделать в нем карьеру без принесения присяги на верность Еревану – попросту невозможно. Поэтому «заведующий отделом Кавказа Института стран СНГ» — это даже не должность, а татуировка на лбу: «Я не эксперт, я проармянский элемент влияния в российской экспертной среде». С каждым днем эта татуировка на лбу Владимира Евсеева все более наливается красками и становится заметнее. А вот объективности и здравого смысла – все меньше и меньше. Что, разумеется, серьезно сказывается на качестве его оценок. «Цыплят по осени считают» - как раз про Евсеева. В январе нынешнего года этот «военный эксперт» заявил, что «Армения и Карабах стали неприступными крепостями». Пришла осень, и мы видим, какие там неприступные крепости понастроили вороватые ереванские «подрядчики». По внешнему виду – бетон, беспилотником ткни – песок. Впрочем, выпускника военного инженерного институт им. А.Ф. Можайского по специальности «геофизическое обеспечение», носившего когда-то офицерские погоны, такой казус с собственным прогнозом не смутил, а лишь добавил ярости по отношению к Баку. Видимо, потому как Азербайджан к его «экспертным оценкам» мало того что не прислушался, так еще и наглядно их опроверг. И уже в начале октября Евсеев категорически отказывается от соблюдения минимальных приличий и открыто предстает перед экспертным сообществом тем, кем он в действительности и был эти годы – пропагандистом армянских позиций, агентом влияния Еревана в экспертной среде. Сделав это весьма нетрадиционным, с налетом людоедства, способом, он заявил, что «Армения имеет полное право на применение оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» против нефтегазовой инфраструктуры Республики Азербайджан, если конфликт затянется».