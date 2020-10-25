В Грузии могут ввести обязательный масочный режим

Глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии Амиран Гамкрелидзе не исключает, что ношение масок в стране станет обязательным и в открытом пространстве, сообщают грузинские СМИ.

"Сегодня в Грузии у нас ношение маски колеблется в пределах 60-64%, и мы надеемся, что эта цифра достигнет 95%, что значительно снизит динамику инфицирования", - заявил Гамкрелидзе.

Пандемия ничем не лучше войны, отметил Гамкрелидзе, добавив, что именно по этой причине медицинская система максимально должна быть мобилизована. Эпидемиологи ждут пика коронавирусной инфекции со второй половины ноября.

Отметим, что в Грузии в последние недели ухудшилась эпидемиологическая ситуация по коронавирусу. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 1 872. Скончались 14 человек. По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 30 303 случая заражения. Скончались 215.