Армения снова обстреливает Тертер
26 октября в 15:30 вооруженные силы Армении, нарушив новый режим гуманитарного прекращения огня, подвергли город Тертер артиллерийскому обстрелу, сообщает Минобороны.
26 октября в 15:30 вооруженные силы Армении, нарушив новый режим гуманитарного прекращения огня, подвергли город Тертер артиллерийскому обстрелу, сообщает Минобороны.
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