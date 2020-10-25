Айдын Керимов, автор haqqin.az 16:24

«Зачем воевать за Карабах и проливать кровь, когда эту землю можно просто купить и положить тем самым конец войне?» - публично задался вопросом армянский бизнесмен Грант Агасьян. Судя по всему, логика молодого человека (Агасьяну 33 года), обратившегося с этой идеей к своим соотечественникам-армянам, продиктована искренними душевными переживаниями, а потому понятна, как виноградный лист: если американцы могли купить у России Аляску, то почему бы армянам не выкупить у Азербайджана всю территорию Карабаха?

Едва лишь идея Агасьяна докатилась до сознания широких масс, в преуспевающего миллиардера (правда, не долларового, а рублевого) полетели камни возмущенных соотечественников. Патриоты обвинили его в позорном капитулянтстве, армянская община – в торгашестве, а главврача ереванской психбольницы «Аван», буквально, затерзали вопросом, почему он позволяет своим пациентам выступать с видеообращениями… Реакция, безусловно, неадекватная. И не только потому, что Грант Агасьян является уроженцем не Еревана, а Санкт-Петербурга, где своими руками выстроил одну из крупнейших в России империй по управлению недвижимостью. Судя по всему, к идее купить у Азербайджана Карабах армянский бизнесмен подошел основательно. Во всяком случае его готовность огласить итоговую цену за азербайджанскую землю только после независимого аудита её реальной стоимости и текущего состояния объектов недвижимости, хоть и политически напоминает бред сумасшедшего, но с экономической точки зрения выглядит вполне серьезно – к сожалению, этот молодой человек, как и многие его сверстники, не сомневается, что в нашем беспокойном мире можно все купить и все продать… Тем не менее у сумасбродной идеи Агасьяна есть и очевидный плюс – она в очередной раз высветила одиозную и паталогически лживую личность президента «Союза армян России» Ары Абрамяна, отреагировавшего на предложение Агасьяна выкупить Карабах по рыночной цене острым приступом квасного патриотизма. «…У самого Гранта надо спросить, он сколько раз продавал и покупал свой дом? – возмущается Абрамян. - Нагорный Карабах – наш дом, мы не можем его перепродавать или покупать. Мы и так заплатили за него очень высокую цену!..» Поразительно, но факт: «главный армянин мира» умудрился в одном абзаце трижды солгать.