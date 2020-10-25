Армянские миллиардеры предложили Азербайджану деньги за Карабах наша реакция
«Зачем воевать за Карабах и проливать кровь, когда эту землю можно просто купить и положить тем самым конец войне?» - публично задался вопросом армянский бизнесмен Грант Агасьян.
Судя по всему, логика молодого человека (Агасьяну 33 года), обратившегося с этой идеей к своим соотечественникам-армянам, продиктована искренними душевными переживаниями, а потому понятна, как виноградный лист: если американцы могли купить у России Аляску, то почему бы армянам не выкупить у Азербайджана всю территорию Карабаха?
Едва лишь идея Агасьяна докатилась до сознания широких масс, в преуспевающего миллиардера (правда, не долларового, а рублевого) полетели камни возмущенных соотечественников. Патриоты обвинили его в позорном капитулянтстве, армянская община – в торгашестве, а главврача ереванской психбольницы «Аван», буквально, затерзали вопросом, почему он позволяет своим пациентам выступать с видеообращениями…
Реакция, безусловно, неадекватная. И не только потому, что Грант Агасьян является уроженцем не Еревана, а Санкт-Петербурга, где своими руками выстроил одну из крупнейших в России империй по управлению недвижимостью.
Судя по всему, к идее купить у Азербайджана Карабах армянский бизнесмен подошел основательно. Во всяком случае его готовность огласить итоговую цену за азербайджанскую землю только после независимого аудита её реальной стоимости и текущего состояния объектов недвижимости, хоть и политически напоминает бред сумасшедшего, но с экономической точки зрения выглядит вполне серьезно – к сожалению, этот молодой человек, как и многие его сверстники, не сомневается, что в нашем беспокойном мире можно все купить и все продать…
Тем не менее у сумасбродной идеи Агасьяна есть и очевидный плюс – она в очередной раз высветила одиозную и паталогически лживую личность президента «Союза армян России» Ары Абрамяна, отреагировавшего на предложение Агасьяна выкупить Карабах по рыночной цене острым приступом квасного патриотизма.
«…У самого Гранта надо спросить, он сколько раз продавал и покупал свой дом? – возмущается Абрамян. - Нагорный Карабах – наш дом, мы не можем его перепродавать или покупать. Мы и так заплатили за него очень высокую цену!..»
Поразительно, но факт: «главный армянин мира» умудрился в одном абзаце трижды солгать.
Поскольку русский язык господина Абрамяна, мягко говоря, прихрамывает, прибегнем к методике преподавания этой дисциплины в начальных классах средней школы. Иными словами, разобьем патриотическую тираду президента «Союза армян России» на отдельные предложения.
Итак…
«У самого Гранта надо спросить, он сколько раз продавал и покупал свой дом?..»
Зачем же так лицемерить, господин Абрамян? Ведь это не Грант Агасьян, а вы выставили на продажу свой шестиэтажный дворец площадью в 11 тысяч квадратных метров на Рублевке за 80 (!) миллионов долларов! И это – далеко не первый дом, который вы купили и продали на деньги доверчивых соотечественников…
«…Нагорный Карабах – наш дом, мы не можем его перепродавать или покупать!..»
Опять лжете, господин Абрамян! Ваш дом – село Малишка Ехегназорского района Армении, где вы родились и жили, пока, поняв, что в нищей Армении ловить нечего, не перебрались в Златоглавую. Ваш дом (и не один) – в Москве, где вы вот уже двадцать лет, вцепившись намертво в кресло лидера армянской диаспоры, делаете на этом миллионы. Ваш дом – в Майами-бич (штат Флорида), где, вдали от родового гнезда в селе Малишка, живет и процветает ваша дочь, Юлия Ара, копирующая наряды и манеры Ким Кардашьян по технологии бессмертной Эллочки-людоедки.
«…Мы и так заплатили за него высокую цену!..»
И снова лжете, Ара Аршавирович! Какую цену за Нагорный Карабах, украденный вашей родиной у Азербайджана, заплатили лично вы? Что, кроме разжигания межнациональной розни, вы сделали для этого региона? И когда вообще – не языком, а бездонным карманом своим – вы сделали хоть что-то для Карабаха? Неужели когда вкладывали в экономику Ливии свыше миллиарда долларов, которые в итоге накрылись медным тазом вместе с бравым полковником Каддафи?..
И напоследок, господин Абрамян, после занятий по русскому языку, короткий урок этики: стыдно и недостойно рожденному на Кавказе мужчине восхвалять дым Отечества, грея свои руки у огня чужбины...